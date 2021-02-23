Онлайн знайомство обернулося втратою коштів для чортківчанки. Поліцейські встановили особу шахрая

У вчиненні шахрайських дій співробітники Чортківського районного відділу поліції підозрюють 28-річного жителя Зборова. Він виманив майже 3 тисяч гривень у мешканки Чорткова, з якою познайомився через Інтернет.

За допомогою до співробітників чортківської поліції звернулася 20-річна жителька райцентру. Дівчина розповіла, що її ошукали. В одній зі соцмереж вона познайомилася з молодим чоловіком.

Він приїжджав до неї та шляхом обману заволодів її коштами. Грошей не повернув та зник. Поліцейські встановили особу шахрая. Це – 28-річний житель Зборова. З’ясувалося, він вже і раніше потрапляв в поле зору поліцейських. Наразі в суді розглядається провадження, де він фігурує підозрюваним у вчиненні серії шахрайств.

Чортківські поліцейські встановлюють місцезнаходження зловмисника. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Триває досудове розслідування.