Залишене майно в під’їзді – легка здобич для крадіїв

Чимало громадян, особливо тих, хто мешкає у багатоповерхівках, залишають своє майно на сходовій клітці, щоб не нести його в помешкання. Бажання простору і комфорту у власному помешканні нерідко обертається втратою особистих речей.

Залишені без нагляду дитячі візочки, санки, велосипеди, немов магніт, притягують крадіїв. Навіть, якщо вам здається, що кодовий замок чи наявність домофона на вхідних дверях під’їзду надійно захищають ваше майно – ви помиляєтесь.

Крадієві нічого не вартує підібрати комбінацію цифр коду чи видати себе за сантехніка, щоб безперешкодно пройти в під’їзд. Зловмисник отримує вільний доступ до покинутих без нагляду речей мешканців. Тому робити так не слід, інакше залишитесь без своїх речей.

Не залишили осторонь зловмисники і майно 27-річної тернополянки. Потерпіла повідомила, що в вечірню пору з під’їзду багатоповерхівки невідома особа викрала дитячі санчата.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили особу крадія – це місцева мешканка 1989 року народження.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.

Правоохоронці звертаються до мешканців краю, пам’ятати про заходи безпеки. Не забувайте, що залишені ті чи інші речі в легкодоступних місцях – легка нажива для зловмисників.

Якщо ви стали жертвою крадіїв не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».