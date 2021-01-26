Родове прокляття ціною в сорок тисяч гривень

Відмолити гріхи та знищити родове прокляття, через яке страждають рідні, вирішила жителька Збаразького району. Ще на початку січня вона побачила оголошення про те, що монахиня надає езотеричні послуги. У своїй роботі використовує лише молитву та деякі містичні методи.

За вказаним в оголошенні телефоном жінка зідзвонилася з “монахинею”. Остання розповіла, що прислуговує у монастирі на Івано-Франківщині. Вислухала проблеми жінки і запевнила, що усе вирішить. У ході розмови додала, що її послуги платні і всі кошти йдуть не їй особисто, а на монастир та Вифлеє́м.

Клієнтка погодилася з усіма умовами. Впродовж 8-23 січня жінка перерахувала на рахунки невідомої монахині близько сорока тисяч гривень. Чеки одразу викидала, аби родичі не помітили і не ставили зайвих запитань.

Лише 25 січня сорокавосьмирічна потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайки, оскільки за два тижні “родинне прокляття” не щезло, а монастиря, про який розповідала співрозмовниця, не існує. За допомогою звернулася до поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайства. Перевіряють номер телефону та рахунки, на які перераховувала гроші потерпіла.