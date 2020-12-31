Заробити на металі, викраденому з кладовища, планував 56-річний житель Шумська

Крадіжку з кладовища інкримінують правоохоронці Шумщини місцевому мешканцю. Чоловік викрав металевий хрест та дороговартісну лампадку.

Підозрюваного неподалік нового кладовища зустріли дві сестри. На запитання, звідки речі, він сказав, що знайшов на смітнику. Проте одна з жінок впізнала лампадку, яку нещодавно поставили на могилі чоловіка.

Про свої підозри розповіли знайомим, а вже ті викликали поліцію. При виїзді оперативників шумчанин зізнався, що взяв речі з кладовища і планував усе здати на металобрухт.

Проте не встиг. Тепер за скоєне він відповідатиме перед законом згідно статті 185 ККУ. Триває слідство. Перевіряють чоловіка на причетність до аналогічних злочинів.