Купівля-продаж товарів онлайн: як не стати жертвою інтернет-шахраїв, поради від поліцейських

Хотіла продати вишиванку на одному з сайтів, а з картки вкрали 11 тисяч гривень. У шахрайську пастку потрапила 30-річна житель Тернополя. Поліцейські застерігають людей від подібних афер.

Як встановили поліцейські, потерпіла на одному із популярних сервісів оголошень продавала вишиванку. Їй написав невідомий чоловік, який хотів придбати товар. Та попросив надіслати йому дороговартісну річ через службу доставки сайту.

Незнайомець скинув тернополянці у месенджер посилання, за яким необхідно було перейти та заповнити форму для відправки товару. Жінка так і зробила. При введенні даних вказала номер своєї банківської картки та CVV-код. Пізніше їй почали надходити повідомлення на телефон про різні банківські операції. Зайшовши до мобільного банківського додатку, тернополянка виявила, що з картки зникло 11 тисяч гривень.

У схожу пастку потрапив ще один тернополянин. Чоловік хотів придбати на одному зі сайтів ігрову приставку. Зв’язався з продавцем. Останній шахрайським способом виманив дані банківської кредитної картки покупця та зняв з неї майже 30 тисяч гривень.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за частиною 1 статті 190 ККУ. Тривають заходи щодо розкриття злочинів.

Поліцейські радять проявляти пильність при онлайн купівлі або торгівлі та дають кілька порад, як вберегтися від шахрайства:

- не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають незнайомці, а тим паче, не вводьте дані вашої банківської картки – це конференційна інформація;

- якщо торгуєте чи продаєте в Інтернеті, оформіть спеціальну картку для розрахунків. Не тримайте на ній великих сум та встановіть обмеження на зняття коштів;

- перевірте невідомий номер на сайті кіберполіції. Якщо на ваш номер надійшло СМС сумнівного змісту, перевірте цей номер на сайті кіберполіції у розділі “Стоп фрауд”.

Можливо, шахраї вже у базі кіберполіції. Також у цьому розділі можливо перевірити банківську карту та посилання на сумнівний сайт (https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/);

- зателефонуйте у банк і заблокуйте карту. Якщо гроші зникли з рахунку, телефонуйте в банк з проханням заблокувати картку та відмінити переказ коштів.