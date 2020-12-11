Шестирічна дівчинка і п’ятнадцятирічний юнак потрапили під колеса автівок на Тернопільщині

Погіршення погоди та безпечність пішоходів – причина дорожньо-транспортних пригод на Тернопільщині. 10 грудня під колеса автомобіля потрапила шестирічна жителька Бучацького району.

За попередньою інформацією, малолітня йшла узбіччя вулиці у попутному напрямку з транспортними засобами. В якийсь момент вона розвернулася, вибігла на проїжджу частину дороги і опинилася під колесами автомобіля.

Водій ВАЗу не встиг вчасно загальмувати і як результат – дитину з струсом головного мозку та відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували до реанімації. Кермувальник попередньо тверезий.

Гра у сніжки біля проїжджої частини завершилася травматологічним відділенням і для п’ятнадцятирічного мешканця Зборова. Під час гри юнак раптово вибіг на дорогу і потрапив під VOLKSWAGEN GOLF. Хлопця з струсом й закритою черепно-мозковою травмою доправили до лікарні. Після надання меддопомоги його відпустили додому.

Правоохоронці звертаються до водіїв та пішоходів бути уважними та обережними на дорозі, а особливо під час погіршення погоди. Перш ніж ступити на проїжджу частину, переконайтеся у безпечності і у тому, що транспорт встигає вчасно загальмувати. Адже під час снігу, ожеледі та морозів авто зупинитися може не одразу.

Водіям також слід зважати на зміни у погоді: перевзути колеса, дотримуватися дистанції та правил дорожнього руху.