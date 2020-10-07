Вибори 2020: до поліцейських Тернопільщини надійшло 51 повідомлення щодо можливих порушень

Станом на 7 жовтня правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за трьома правопорушеннями, пов’язаними з виборчим процесом та склали 22 адмінпротоколи.

Найбільше порушень стосується ведення передвиборної агітації політичними партіями та кандидатами у депутати. Правоохоронці фіксували непоодинокі випадки розміщення друкованих матеріалів на носіях зовнішньої реклами без вихідних даних.

На агітаційній продукції були відсутні відомості про установу, що здійснила друк, тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

Також серед порушень – розміщення агітаційної продукції у заборонених місцях, зокрема на зупинках громадського транспорту, що суперечить частині 17 статті 57 Виборчого кодексу України.

Порушення виборчого законодавств поліцейським допомагають виявляти спостерігачі громадянської мережі ОПОРА під час проведення спільних рейдів.

Минулої доби слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом можливого підкупу виборців продуктовими наборами в одному із районів області. Повідомлення про ймовірне порушення виборчого законодавства надійшло до правоохоронців від небайдужих громадян. В одній із об’єднаних територіальних громад невідомі особи, представившись працівниками територіального центру, роздавали людям похилого віку набори з продуктами харчування, серед яких була листівка з фото одного із кандидатів на посаду голови ОТГ із закликом голосувати за нього.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 2 статті 160 ККУ – підкуп виборця. Поліцейські встановили свідків події та людей, які вже встигли отримати продукти харчування. Також розшукують осіб, які можуть бути причетними до організації схеми підкупу виборців.

Правоохоронці звертаються до усіх учасників місцевих виборів діяти в рамках чинного законодавства, дотримуватися правил агітації та не вдаватися до незаконних схем. У разі виявлення порушення – повідомляти на лінію 102.