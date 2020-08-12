Поліцейські застерігають від шахрайства: за віртуальне авто жителька Теребовлянщини заплатила реальні майже 70 тисяч гривень

Перед тим, як зважитися на покупку товару, якого ще немає, але за який продавець уже вимагає завдаток чи інші платежі, – сто разів подумайте, аби не втрапити в чергову шахрайську халепу.

Щодня до поліцейських надходять повідомлення від потерпілих, котрі заплатили за омріяне плаття, меблі, прикраси і навіть транспортні засоби, проте товару так і не отримали. Розшуківці стверджують: розкривати такі злочини дуже непросто, а повернути потерпілим втрачене – майже нереально. Тому будьте відповідальними за власні вчинки, і перш ніж зважитися на спокусливу ціну чи інші вигоди, – добре подумайте.

Тричі перечислювала кошти на рахунок підприємця, що обіцяв пригнати з-за кордону дешеве авто, жителька одного з сіл Теребовлянського району. Впродовж тижня жінка віддала майже 70 тисяч гривень лише за усні обіцянки. Спочатку заплатила майже 13 тисяч авансу, відтак кинула майже десять тисяч за начебто підготовку документів, решту суми – понад 45 тисяч гривень віддала, бо машина вже наступного дня мала бути у її власності. На жаль, цей день не настав. За допомогою потерпіла прийшла до поліцейських.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство. Проводяться оперативні заходи.