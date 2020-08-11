У геріатричному пансіонаті, де зафіксовано спалах коронавірусу, поліцейські виставили пост

Факт численного лабораторно підтвердженого захворювання на COVID-19 зафіксовано в Петриківському обласному геріатричному пансіонаті. Заклад закрили на посилений карантин.

Аби запобігти розповсюдженню інфекції, правоохоронці вжили ряд превентивних заходів. З понеділка, 10 серпня, співробітники Тернопільського відділення поліції виставили карантинний пост на в’їзді в пансіонат.

Основна мета – контроль за дотриманням протиепідемічних норм та унеможливлення потрапляння сторонніх осіб на територію закладу. Також поліцейські провели профілактичні бесіди з керівництвом та працівниками геріатричного будинку щодо неухильного дотримання обмежувальних заходів.