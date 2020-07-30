Протидіяти трудовому рабству: у Тернополі відзначили Всесвітній день протидії торгівлі людьми

Щ0 липня увесь світ відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Ключовим завданням цього дня є підвищення рівня поінформованості громадян про цю глобальну проблему та привернення уваги до становища жінок, чоловіків і дітей, які постраждали від цього злочину. Спільні заходи представників громадськості, органів місцевого самоврядування та поліції відбулися і в Тернополі.

Важливі питання протидії людського рабства керівники громадських організацій озвучили на прес-конференції. Йшлося зокрема, про спільні напрацювання та подальші кроки у сфері протидії торгівлі людьми. У обговорені також взяли участь очільник відділу протидії торгівлі людьми Нацполіції краю Олександр Буняк та начальник управління сім’ї та молоді ТОДА Ігор Чорний.

- У нашій області статус особи, що постраждала від торгівлі людьми, отримали 35 громадян, двоє у 2020 році, – зазначив Ігор Чорний. – На жаль, це ганебне явище продовжує процвітати в Україні.

Олександр Буняк відмітив, що ця проблема перестала замовчуватися і зараз широко обговорюється у суспільстві.

- Наша область в західному регіоні лідирує за кількістю людей, котрі у пошуках кращого життя їдуть за кордон, натомість нерідко потрапляють у руки торговців живим товаром. Цього року задокументовано чотири кримінальні провадження, три з яких вже скеровані до суду, – зазначив поліцейський.

Про реальну допомогу постраждалим розповіли й директор розвитку ГО «Відродження нації» Оксана Шлюсар та голова правління Всеукраїнської коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми Марина Пасічник.

Заходи продовжилися на Театральному майдані Тернополя. Там відкрився консультаційний центр під відкритим небом. Усі охочі мали змогу навчитися правильно організувати свою поїздку за кордон, поспілкуватися з фахівцями державних служб з питань працевлаштування за межами України та отримати методичні листівки.

