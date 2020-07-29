Пенсіонерка вирощувала серед кукурудзи мак

Незаконний посів та вирощування снотворного маку задокументували поліцейські в одному з сіл Збаразького району у рамках профілактичної операції.

На земельній ділянці серед кукурудзи місцева мешканка вирощувала нарковмісні рослини. Під час санкціонованого обшуку слідчі виявили та вилучили з городу пенсіонерки понад дві тисячі рослин маку та направили для проведення експертизи. Як пояснила порушниця, незаконну городину вона вирощувала для власних потреб.

За фактом злочину, передбаченого частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) розпочато кримінальне провадження.

Нагадуємо, посіви маку на території нашої держави дозволені лише спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності.

За незаконний посів або вирощування снотворного маку в кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості понад 50 рослин передбачена кримінальна відповідальність.