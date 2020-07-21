На Тернопільщині поліцейський повернув батькам 13-річну втікачку

Неповнолітню дівчинку без супроводу дорослих, яка йшла узбіччям дороги, помітив інспектор-кінолог. Поліцейський не залишився байдужим, зупинився, аби з’ясувати у дитини, чи не потребує вона допомоги.

Юну мандрівницю виявив інспектор Кінологічного центру ГУНП в Тернопільській області Андрій Заяць. У правоохоронця 20 липня був вихідний, увечері він повертався від батьків зі Збаража в Тернопіль. На дорозі поблизу райцентру помітив самотню дівчинку. Поліцейський вирішив зупинитися та з’ясувати, куди прямує дитина.

Побачивши незнайомця, школярка спочатку злякалася та розплакалася. Проте, коли чоловік представився і показав їй службове посвідчення, заспокоїлася. Розповіла, що проживає в Тернополі і пішла з дому після сварки з батьками. Хотіла пішки дійти до бабусі, яка мешкає в Лановецькому районі. На щастя, з дитиною не трапилося ніякого лиха.

Неповнолітню втікачку поліцейський доправив до обласного центру. Там її пошуками уже активно займалися правоохоронці, за допомогою до котрих звернулася стурбована мати.

Працівники поліції провели профілактичну бесіду з батьками дитини.

Це вже не перший випадок, коли правоохоронець рятує людське життя. У січні 2019 року він разом зі своїм чотирилапим помічником Альфом розшукав у лісі зниклого мешканця Монастириського району. Керівництво Нацполіції краю неодноразово відзначало поліцейського за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, виявлену мужність та професіоналізм.