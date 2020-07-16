175 ДТП трапилося за пів року на дорогах області через нетверезих водіїв

Керування транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння є однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод, в яких не лише завдаються збитки майну, а й гинуть люди. За перше півріччя поліцейські Тернопільщини виявили 956 водіїв, які сіли за кермо напідпитку.

Загалом з початку року співробітники поліції області оформили більше 26 тисяч адмінматеріалів в сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, порушення правил дорожнього руху пішоходами та велосипедистами.

За цей період на дорогах Тернопільщини трапилося 1067 дорожньо-транспортних пригод. З них 218 – з потерпілими, в яких 27 людей загинули та 273 отримали травми.

175 вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. В результаті цих автопригод троє людей загинуло, тридцять двоє – зазнали травм. Шістдесят вісім аварій трапилося за участю пішоходів та тринадцять за участі велосипедистів, 7 – зі смертельними наслідками.

Основні причини ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

З метою посилення контролю за дотриманням безпеки дорожнього руху його учасниками впродовж червня поліцейські провели комплекс профілактичних заходів, спрямованих на зниження аварійності на автошляхах області. У цей період було збільшено кількість патрульних нарядів поліції, здійснювались перевірки дотримання правил перевезення пасажирів та проводилась профілактична робота з учасниками дорожнього руху.