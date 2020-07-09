Підволочиські поліцейські встановили зловмисників, які зрізали дерева на чужому господарстві

Причетними до кримінального правопорушення виявилося троє мешканців району. Зловмисники вже вдруге потрапляють в поле зору поліцейських за незаконну порубку деревини – наразі в суді розглядається кримінальне провадження, у якому чоловіки фігурують як підозрювані.

Повідомлення про незаконну вирубку дерев надійшло до співробітників Підволочиського відділу поліції від жительки одного із сіл. З її нежилого господарства невідомі зрізали п’ять дерев.

Поліцейські виїхали на місце події та в ході оперативно-розшукових заходів встановили осіб, причетних до вирубки дерев. Ними виявилися троє жителів району. Зловмисники знали, що на господарстві ніхто не проживає і вирішили скористатися цим. Частину деревини у них вилучили, решту вони встигли продати.

Подібним підозрювані займаються не вперше. Декілька місяців тому поліцейські впіймали їх на незаконній порубці дерев теж з приватного господарства.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ – крадіжка. Триває досудове розслідування.