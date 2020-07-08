Поліцейські встановлюють законність та обставини порубки дерев на території Борщівської районної лікарні

До співробітників Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення про ймовірну незаконну порубку дерев на території районної лікарні. Виїхавши на місце події, поліцейські виявили пні та залишки зрізаної деревини.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали керівництво медичного закладу. Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 246 ККУ - незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.

Проте в ході досудового розслідування кримінальне правопорушення було перекваліфіковане на статтю 356 ККУ – самоправство.

Сума завданих збитків становить понад 90 тисяч гривень.

Триває досудове розслідування. Призначено проведення ряду експертиз щодо законності порубки дерев та осіб, причетних до даного факту.