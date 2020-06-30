468×60
468×60

Поліцейські розшукують підозрюваного у крадіжці

Категорія: Відео, Увага! Розшук!

policeПрацівники Тернопільського відділу поліції встановлюють особу невідомого, якого підозрюють у крадіжці.

Подія трапилася 26 червня близько 19 години у магазині на вулиці Тарнавського. Зловмисник викрав з торгового закладу електричну зубну щітку та засоби гігієни загальною вартістю понад тисячу гривень. Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваного.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте його  місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27-11-70;  068 546 01 83  або на лінію “102″.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *