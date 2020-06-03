Поліцейські підозрюють раніше судимого тернополянина у трьох крадіжках приватного майна

39-річний житель Тернополя не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Зловмисник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі та знову почав красти.

Із заявою про крадіжку до співробітників в Тернопільського відділу поліції звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила, що у неї з сумки викрали гаманець і мобільний телефон. Збитки оцінила в п’ять тисяч гривень.

Поліцейські встановили усі обставини та розшукали особу причетну до протиправного. Ним виявився 39-річний житель Тернополя. З’ясувалося, зловмисник разом зі знайомим прийшов у гості до потерпілої. Допоки товариш розмовляв з жінкою, лиходій запримітив сумку господині та непомітно витягнув з неї гаманець та мобільний телефон. Чужий засіб зв’язку продав, а гроші витратив на власні потреби.

У ході розслідування поліцейські встановили, що 39-річний тернополянин причетний ще до двох крадіжок – велосипеда та мобільного телефону.

За усіма фактами розпочато кримінальні провадження. Дії тернополянина слідчі кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка. Поліцейські продовжують перевіряти чоловіка на причетність до вчинення інших злочинів.