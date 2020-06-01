Я – твій захист

У перший літній день в Україні та у світі, відзначають радісне свято – День захисту дітей. Діти – наш найдорожчий скарб.

Піклування про підростаюче покоління, його майбутнє – головний обов’язок батьків, суспільства та держави. Про захист майбутнього покоління дбають і поліцейські.

Працівники ювенальної превенції першими знайомлять діток з правами та обов’язками, навчають маленьких громадян зростати правосвідомими. Саме від нас, дорослих, залежить, яким буде становлення маленької людини та як складеться її доля. Дуже хочеться, аби вони зростали радісними та щасливими, адже дитинство – це пора сподівань та здійснення мрій.