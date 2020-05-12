Сім автопригод з 9 по 11 травня трапилося на дорогах Тернопільщини

Дев’ятого травня о 10:15 на лінію “102″ надійшло повідомлення про те, що при виїзді з села Мишковичі Тернопільського району під колесами автомобіля SsangYong Rexton опинився перехожий. Потерпілий, 1995 року народження, вибіг на проїжджу частину дороги.

За попередньою інформацією, він перебував у стані наркотичного сп’яніння і намагався покінчити життя самогубством. Його з ушкодженням стегна госпіталізували до лікарні.

Ще одна автопригода з потерпілими трапилася того ж дня у Тернопільському районі. В селі Шляхтинці на перехресті двох вулиць не розминулися Opel Combo та велосипедистка. Останню з закритою черепно-мозковою травмою, струсом та переломом ключиці доправили в медзаклад.

В обох учасників автопригоди відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.

Із закритою травмою колінного суглобу та забоями обличчя за меддопомогою в травмпункт Тернополя звернувся житель обласного центру. Його не госпіталізовували. Чоловік повідомив, що ушкодження отримав в результаті наїзду автомобіля Volkswagen Transporter.

У кюветі 9 травня опинився і автомобіль BMW. Автопригода трапилася на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська, неподалік Довжанки. Водій іномарки, рухаючись в напрямку Львова, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, врізався у дерево, а після цього перекинувся.

Кермувальника з травмами госпіталізували в реанімаційне відділення.

Десятого травня з струсом, відкритим переломом гомілки, рваними ранами руки та травмами обличчя бригада швидкої доставила у лікарню жителя Чорткова, 1977 року народження. Чоловік травмувався в результаті аварії, яка трапилася неподалік села Городок Заліщицького району.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що потерпілий керував мотоциклом марки Kawasaki ZX-600. На автодорозі Синьків-Городок не впорався з керуванням та допустив зіткнення з залізним відбійником.

Повідомлення про ще одну автопригоду надійшло 11 травня близько 22:03 в чергову частину Підгаєцького відділення поліції. Між селами Угринів та Яблунівка не розминулися автомобіль Seat Inca та мотоцикл LONCIN LX300-6.

До лікарні потрапила пасажир двоколісного транспортного засобу. У сімнадцятирічної дівчини медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс, забої та перелом гомілки.

Ще одна ДТП трапилася на Збаражчині, на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Водій автомобіля Volvo збив велосипедиста, який рухався проїзною дорогою. В результаті удару велосипедист, житель села Заруддя, 1979 року народження, загинув на місці автопригоди.

Причини усіх аварій встановить слідство.