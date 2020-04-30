Незаконне проникнення до чужого приміщення та крадіжку поліцейські інкримінують 33-річному тернополянину

Зловмисника затримали в чужій новобудові. Сусіди, помітивши незнайомця, зателефонували на 102. Прибувши за викликом, поліцейські застали там раніше судимого жителя обласного центру. З’ясувалося, зловмисник переховувався від слідства та суду за вчинені раніше серійні крадіжки.

Оскільки рішення суду про взяття під варту вже було винесено, 33-річного зловмисника поліцейські затримали.

За фактом незаконного проникнення до чужого приміщення розпочато кримінальне провадження. Зловмисникові інкриміновано частину 1 статті 162 ККУ.

У ході досудового розслідування також стало відомо, що лиходій причетний до крадіжки з комерційного приміщення, що в Тернополі по вулиці Степана Будного.

4 квітня до правоохоронців звернулася потерпіла та розповіла про те, що невідома особа пошкодила вхідні двері комерційного приміщення і винесла звідти майна на понад сорок тисяч гривень. Затриманий тернополянин зізнався, що цей злочин – його рук справа, тим більше про це свідчать докази, зібрані оперативниками.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 3 статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.