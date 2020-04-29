Поліцейські Теребовлянщини врятували від самогубства 27-річного чоловіка

Більше тридцяти хвилин перемовин поліцейських допомогли врятувати життя молодому чоловікові. 28 квітня на лінію “102″ надійшло повідомлення про невідомого, який сидить на мосту, що проходить над залізничною колією. Люди припустили, що чоловік планує звести рахунки з життям.

На місце події одразу виїхала група реагування патрульної поліції, наряд ГШР та керівництво Теребовлянського відділу поліції.

За словами Володимира Горб’яка, т.в.о. заступника начальника місцевого відділу поліції, невідомий сидів на мосту висотою майже в двадцять метрів. Він не хотів нікого слухати і просив відійти та не заважати зробити задумане. Перемовини тривали більш як пів години.

Поліцейським все-таки вдалося відмовити чоловіка від небезпечного вчинку. У ході розмови стало відомо, що невідомий – це житель однієї з південних областей, 1993 року народження. Його доля закинула на Теребовлянщину.

На самогубство чоловіка підштовхнули складні особисті життєві обставини.

Поліцейські взяли нового знайомого під свою опіку: допомогли вирішити питання з житлом та домовляються щодо працевлаштування.

Даний факт внесли в журнал єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.