На період свят поліцейські посилено нестимуть службу, аби не допустити порушень карантинних обмежень

Поблизу храмів та інших культових споруд будуть виставлені патрульні наряди, які стежитимуть за дотриманням карантинних заходів,публічного порядку та безпеки.

У Вербну неділю у багатьох регіонах держави були зафіксовані порушення карантинних обмежень, зокрема в плані організації богослужінь. На сімох священників складено адміністративні протоколи.

На Тернопільщині віряни та священнослужителі з відповідальністю та розумінням поставилися до ситуації й дотримувалися обмежувальних заходів.

Попереду – великодні свята, тому поліцейські вкотре звертаються до краян і нагадують: карантин триває, тому жодних зібрань, масових святкувань проводити не дозволено.

Зі слів начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, цьогорічне святкування Великодня має пройти з розумінням, що безпека понад усе.

- Ми звикли святкувати, зібравшись великою родиною. Та цього року мусимо обмежитися малими спільнотами – у колі сім`ї , в своїй домівці, слухаючи богослужіння он-лайн. Такі вимушені заходи – це наша спільна боротьба з недугою, що вражає мільйони людей, забирає життя тисяч. З досвіду – інфекція шириться там, де скупчення людей. Тому наше завдання – запобігти цьому.

Звертаються поліцейські і до священників та нагадують правила організації проведення богослужінь й здійснення ритуальних обрядів. Зокрема, варто пам’ятати про те, що у місцях богослужінь може бути обмежена кількість людей – священник і ті, хто допомагає йому здійснювати службу. Усі вони зобов’язані використовувати засоби захисту: маски, респіратори.

Вірянами до храму не варто заходити, у винятковому випадку – одна, дві особи. Інші зобов’язані перебувати на вулиці у індивідуальних засобах захисту, дотримуючись дистанції. Жодних черг не повинно бути.

Щодо обряду освячення пасок, то поліцейські радять у містах священникам благословити великодній хліб у пекарнях чи безпосередньо у крамницях, а в сільській місцевості віряни можуть виставити пасхальні кошики за ворота, де їх освятять священники, дотримуючись усіх карантинних норм.

У період свят з 18 по 20 квітня щоденно нестимуть службу на території області майже 600 поліцейських та військовослужбовців. У посиленому варіанті працюватимуть усі екстрені служби.