Правоохоронці встановлюють причини конфлікту

Житель Бучаччини, протверезівши, заперечив, що став жертвою грабіжників, хоча напередодні в деталях розповідав поліцейським, як троє невідомих його побили та пограбували.

Правоохоронці також встановили, що невідомі, про котрих заявляв 21-річний житель села Переволока, – це його знайомі, з якими й розпивав алкоголь у райцентрі.

Молодик з компанією, добряче хильнувши, попросив довезти його до села Переволока. Виходячи з салону, замість подяки, став копати автомобіль. Один з компанії трохи надавав молодику стусанів. Той, оговтавшись, набрав 102 й заявив про пограбування.

Проте наступного ранку свідчення заявника були геть іншими: переконував, що помилився, що гаманець з грошима знайшовся. Але за нанесення тілесних ушкоджень попросив притягнути винуватого до відповідальності.

Поліцейські з’ясували, що причетним до заподіяння тілесних ушкоджень може бути 18-річний житель Бучача.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 1 статті 125 ККУ.