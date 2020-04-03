Поліцейські Тернопільщини розшукали 21-річну уродженку Донеччини, котра напризволяще залишила своє семимісячне маля

Сьогодні дитина – під наглядом лікарів. Щодо горе-матері складено адміністративний протокол за неналежне виконання материнських обов`язків. Подальшу долю немовляти вирішуватиме служба у справах дітей та суд. Проте є надія, що хлопчика виховуватиме рідна бабуся – її поліцейські розшукали в Польщі.

Про те, що на Теонопільщині перебуває 21-річна уродженка Донеччини із семимісячним малям поліцейських повідомили волонтери. Небайдужі люди були вкрай стурбовані долею дитини, адже, з їхніх слів, вони забезпечили матері перебування з малям у реабілітаційному центрі Зборівського району, купили одяг, харчування, проте жінка наступного дня разом з дитиною втекла звідти.

У пошуках зниклої матері правоохоронці збилися з ніг. Молода жінка кочували ледь не всією Тернопільщиною. Спочатку з дитиною, відтак, хлопчика залишила знайомій жінці. Саме в неї останні чотири дні й перебувало маля. Не зумівши переконати матір забрати дитину, жінка передала хлопчика поліцейським.

- Дитину ми одразу відвезли до медичного закладу, де вона перебуває й досі і повідомили про випадок службу у справах дітей Тернопільської міської ради,- розповів начальник ювенальної превенції УПД ГУНП в Тернопільській області Петро Тихович.- 21-річну матір вдалося розшукати. Щодо неї складено адміністративний протокол за статтею 184 КУАП.

З’ясувалося, що в Польщі на заробітках на даний час перебуває бабуся малюка. Поліцейські зв’язалися з нею і розповіли про онука. Жінка переконує, що не залишить маля. Щойно буде можливість виїхати із сусідньої держави, прибуде до Тернополя.

До слова, бабуся вже виховує одного внука, залишеного їй горе-донькою.