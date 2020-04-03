Медики та поліцейські Тернопільщини отримали допомогу від радника міністра МВС України

Медичні захисні щитки, дезинфікуючі засоби та спецодяг отримали працівники медичних закладів Монастириського, Теребовлянського районів та Тернополя.

Засоби індивідуального захисту для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID 19 передав не тільки для медиків, а й для працівників поліції радник міністра МВС України Михайло Апостол.

У цей нелегкий час така посилена допомога є необхідною, і, як зазначив радник міністра – важливо забезпечити дієвими засобами як працівників лікарень, так і поліцейських, котрі несуть службу на постах, патрулюють вулиці та виїжджають на місця події.

На відміну від звичайних масок, щитки можна обробляти, дезінфікувати і як лікарі, так і правоохоронці зможуть використовувати їх під час наступної зміни.

Михайло Апостол закликав усіх, хто має можливість, не залишатися осторонь проблеми та підключитися до допомоги і підтримки тих служб, які на передовій борються із коронавірусом.

- Ми разом можемо врятуватися від цієї біди. А наша допомога необхідна насамперед лікарям, які, як воїни на передовій, борються з невидимим ворогом. А також і працівникам поліції, котрі зараз посилено працюють, аби забезпечити законність, – розповів радник міністра МВС.

Заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Олег Ляхович подякував за благодійну допомогу для правоохоронців Тернопільщини.

- Наші поліцейські готові виконувати усі необхідні накази і забезпечити безпеку населення, а також максимально унеможливити поширення хвороби, – підсумував він.