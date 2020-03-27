На Тернопільщині рятувальників перевірили на #COVID-19

У Монастириському районі тести для виявлення COVID-19 провели серед співробітників 19-ї державної пожежно-рятувальної частини і районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Саме в цьому районі зафіксували найбільше хворих на коронавірусну інфекцію на Тернопільщині.

Разом із медиками працівники #ДСНС працюють у зоні ризику та надають допомогу населенню. З метою запобігання розповсюдженню небезпечного вірусу, рятувальники регулярно здійснюють оповіщення людей.

Вулицями населених пунктів курсують спецавтомобілі служби порятунку. Співробітники ДСНС через гучномовці нагадують про заходи безпеки, а також проводять санітарну обробку вулиць.

Спеціальними розчинами дезінфікують приміщення церков, місцевих продуктових магазинів, сільських рад, АЗС та інших об’єктів з масовим перебуванням людей. Особливу увагу приділено лікувальним закладам та авто швидкої допомоги, якими перевозять людей із підозрами на COVID-19.

При цьому, співробітники рятувальної служби дотримуються всіх санітарних норм і вимог особистої безпеки, працюють у спеціальних захисних костюмах, рукавицях і масках. Після виконання завдань вони проходять процедуру дезінфекції, також обробляється техніка і спецобладання.

ДСНС України