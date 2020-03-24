Засоби захисту та тест-системи для виявлення коронавірусної інфекції, які надійшли з Китаю, правоохоронці доправили на Тернопільщину

У вівторок, 24 березня, перша партія медичного вантажу з Китаю прибула на Тернопільщину.

Тести для виявлення коронавірусної інфекції, медичні маски різного ступеню захисту, захисні костюми отримали заклади охорони здоров’я та працівники екстрених служб області.

Правоохоронці забезпечили збереження та транспортування вантажу в область.

Як повідомив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш, на даний момент наша область отримала достатньо медзасобів, які нададуть можливість швидко реагувати на випадки зараження коронавірусною інфекцією.

- Тестів для визначення COVID-19 є більш ніж достатньо, держава дбає про це. Хочу заспокоїти людей: ця продукція буде працювати, її отримають всюди на місцях, – наголосив голова ОДА.

На Тернопільщину надійшло два види тестів для виявлення коронавірусної інфекції: для ПЛР та тести для експрес-діагностики.

Також, як зазначив голова Тернопільської ради Віктор Овчарук, найближчим часом в області буде закуплена партія тест-систем для діагностики захворювання за кошти обласного бюджету. Їх доправлять у лабораторні центри краю.

Медичні маски та захисні костюми отримали поліцейські області, що задіяні на заходах з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

За словами начальника ГУНП в області Олександра Богомола, індивідуальні засоби захисту необхідні для повноцінного виконання своїх службових обов’язків правоохоронцями, які несуть службу в посиленому режимі.

- Основне завдання поліції – забезпечення карантинних заходів на території краю. Правоохоронці виставили контрольно-пропускні пости, там, де необхідно, і проводять профілактичну роботу з населенням щодо важливості дотримання обмежувальних заходів.

Головний поліцейський області закликав мешканців краю бути толерантними, дотримуватися закону, перебувати вдома та інформувати екстрені служби, у випадку фіксування захворювання, для того, щоб люди могли отримати швидку допомогу.