У виправний заклад на Чортківщині засудженому передали заборонені речовини

У посилці для засудженого співробітники виправного закладу виявили невідомий препарат.

За попередніми даними, це може бути психотропна речовина.

До співробітників Чортківського відділу поліції надійшла інформація від співробітників місцевого виправного закладу про те, що в посилці, переданій одному ув’язненому, виявили таблетку без упаковки та жодних маркувань. Уже встановлено, що пакунок надісланий з Тернополя.

Поліцейські вилучили препарат та направили на експертизу. Встановлюється особа та місце знаходження відправника.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 2 статті 307 ККУ.