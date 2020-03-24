У ДТП в Тернопільському районі не розминулися велосипедист та автомобіль

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом та забійними ранами голови до лікарні госпіталізували жителя Тернопільського району.

Чоловік, 1953 року народження, ушкодження отримав в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 23 березня близько 15.30 в селі Байківці. На перехресті двох вулиць не розминулися автомобіль Renault Logan та велосипедист.

В обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Причину автопригоди встановить слідство. Вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань.