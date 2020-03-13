Тернопільські поліцейські довели, що вони – найсильніші

21 представник силових структур Тернопільщини у складі 6-ти команд взяли участь у спортивних змаганнях. У Палаці спорту “Текстильник” відбувся чемпіонат області з гирьового спорту. Захід провели за програмою комплексних змагань «Динаміада-2020».

Силовики змагалися у семи вагових категоріях – від 63 до більше 95-ти. У двоборствах зійшлися команди ГУНП, УПО, Служби надзвичайних ситуацій, судової охорони Нацгвардії та УСБУ. Головував на змаганнях заслужений тренер України, майстер спорту міжнародного класу з гирьового спорту Зіновій Кульчицький.

Аби здобути звання найсильніших правоохоронці піднімали гирі вагою 32 кілограми обома руками, а потім по черзі правою та лівою.

В особистій першості переможцями у своїх вагових категоріях стали: Васюхник Сергій(в/к до 63кг. КФК УДСНС); Крет Дмитро(в/к до 68 кг., КФК ГУНП), Свистун Іван( в/к до 73 кг. КФК ГУНП), Климчук Назар(в/к до 78кг. КФК ГУНП); Криворучко Олексій(в/к до 85кг. КФК ГУНП); Свідрук Василь(в/к до 95кг. ССО); Пігович Петро(в/к + 95кг. КФК ГУНП).

У командному заліку золото здобули працівники ГУНП у Тернопільській області, срібло – представники Управління ДСНС, а бронзові медалі вибороли чоловіки з Управління поліції охорони в області. Переможців нагородили кубками, почесними грамотами та дипломами.