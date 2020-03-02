Правоохоронці застерігають: не довіряйте невідомим, які представляються працівниками банку

Чотири факти шахрайств, пов’язаних банківськими картками, задокументували впродовж вихідних правоохоронці області. Загальна сума втраченого – майже 12 тисяч гривень.

Потерпіли від афери двоє жителів Козівського району, 20-річна тернополянка та пенсіонер з Тернопільського району. До усіх телефонували невідомі, які представлялися працівниками банку.

Когось лякали, що рахунок заблокований, іншим розповідали, що потрібно продовжити термін дії картки. Та результат спілкування з псевдопрацівниками фінустанов завершився для усіх потерпілих втратою коштів. Зловмисники вивідали в людей персональні дані карток і викрали гроші.

Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 ККУ – шахрайство.

Правоохоронці вкотре звертаються до краян проявляти пильність і нікому не повідомляти дані банківських карток. Якщо вам телефонують невідомі особи і представляються працівниками банку, пропонують пройти ідентифікацію чи підтвердити дані картки, відразу припиняйте таку розмову.

Нерідко клієнтам надходять смс чи електронні повідомлення від банку з проханням перетелефонувати на такий-то номер, бо вашу картку заблокують, у жодному разі не телефонуйте на вказаний номер. Краще зателефонуйте на гарячу лінію фінустанови (вказана на кожній картці) або безпосередньо у відділення, де обслуговуєтеся, і перевірте інформацію.