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У центрі Тернополя поліцейські оперативно знешкодили підозрілий предмет, залишений під автомобілем

Категорія: Кримінал

Підозрілу знахідку виявив власник автомобіля і зателефонував на лінію 102. Працівники поліції оперативно виїхали на місце події та вжили усіх заходів, аби запобігти небезпеці.

14 лютого близько 8 години до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він виявив під своїм автомобілем марки «Шевроле Авео» підозрілу коробку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехнічий підрозділ. Правоохоронці обмежили доступ до автівки й обстежили територію. Під переднім колесом транспортного засобу вони виявили паперову коробку акуратно замотану в чорний поліетиленовий пакет.

За словами Ігоря Васьківа, начальника відділу вибухотехнічної служби ГУНП в області, поліцейські вирішили знешкодити підозрілу знахідку на місці події. Коробка не містила вибухових матеріалів чи інших небезпечних предметів.

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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