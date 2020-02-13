За неналежне виконання своїх обов’язків подружжя з Теребовлі можуть позбавити батьківських прав

Допоки весь особовий склад Теребовлянського відділу поліції був залучений до пошуку трьох малолітніх дітей, про зникнення яких заявила бабуся, їхні батьки розпивали спиртне в компанії знайомих.

Повідомлення про зникнення дітей надійшло до правоохоронців 12 лютого близько 21.30 від 62-річної жительки Теребовлі. Жінка розповіла, що її троє внуків: двоє хлопчиків віком 9 та 8 років і 5-річна сестричка, близько 19 години вийшли з дому і не повернулися.

Весь особовий склад відділу поліції підняли по тривозі, до пошуку залучили кінологів з службовими собаками, використовували тепловізор. Правоохоронці обстежували прилеглу територію, проводили подворовий обхід, встановлювали можливих свідків, опитували сусідів.

Вже за годину поліцейські знайшли дітей. З’ясувалося, весь цей час вони перебували з мамою, яка розпивали спиртне в будинку знайомих. Правоохоронці також розшукали батька дітей, проте і він перебував напідпитку. Зважаючи на стан алкогольного сп’яніння батьків, дітей передали під опіку хрещеній матері.

За словами начальника відділу ювенальної превенції Петра Тиховича, дана сім’я вже раніше потрапляла в поле зору правоохоронців. На подружжя неодноразово складали адмінпротоколи за неналежне виконання батьківських обов’язків. Вирішується питання про позбавлення їх батьківських прав.