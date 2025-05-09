Поліцейські Кременеччини вилучили у місцевого жителя гранати та набої

Гранати та набої вилучили оперативники Кременецького райвідділу поліції в місцевого жителя. Про сховок вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв правоохоронцям повідомили родичі підозрюваного.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. У ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання фігуранта працівники поліції виявили та вилучили 3 гранати, 3 запали до них, а також 118 набоїв до автоматів та іншої вогнепальної зброї. 58-річний кременчанин зізнався, що усі ці предмети належать йому. Оперативники кримінальної поліції встановлюють походження вибухонебезпечного арсеналу.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України. Триває слідство.