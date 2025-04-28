Поліцейські викрили жителя Чортківського району у крадіжці з будинку пенсіонерки

За вчинене фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.

До співробітників відділення поліції №3 м. Гусятин надійшло повідомлення від 79-річної жительки одного із сіл громади про те, що невідома особа проникла до її будинку і викрала 6 тисяч гривень.

Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що зловмисник скористався тим, що вхідні двері помешкання не були зачинені на ключ. Потерпіла вийшла з домогосподарства ненадовго, а коли повернулася — виявила зникнення грошей.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 45-річний односельчанин потерпілої. Частину викрадених грошей у нього вилучили.

За цим фактом слідчі поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання — від 5 до 8 років позбавлення волі.

Поліцейські перевіряють причетність фігуранта до вчинення інших злочинів на території обслуговування.