Хто та як має обслуговувати газові мережі, — пояснюють у Тернопільміськгаз

Зважаючи на масовість використання газових плит або окремих газових варильних поверхонь, виникає питання про їх технічне обслуговування.

Варто звернути увагу, що технічне обслуговування стосується не тільки перевірки самого газового приладу, ще й газопроводів, які розташовані всередині будинку/квартири та за її межами. До газової системи також відносять лічильники обліку використаного газу. Особлива увага газового обладнання приділяється не просто так, адже від якості роботи такого приладу і його надійності залежить загальна безпека мешканців, їх здоров’я та цілісність майна.