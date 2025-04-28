Хто та як має обслуговувати газові мережі, — пояснюють у Тернопільміськгаз

Зважаючи на масовість використання газових плит або окремих газових варильних поверхонь, виникає питання про їх технічне обслуговування.
Варто звернути увагу, що технічне обслуговування стосується не тільки перевірки самого газового приладу, ще й газопроводів, які розташовані всередині будинку/квартири та за її межами. До газової системи також відносять лічильники обліку використаного газу. Особлива увага газового обладнання приділяється не просто так, адже від якості роботи такого приладу і його надійності залежить загальна безпека мешканців, їх здоров’я та цілісність майна.
Пам’ятайте, газове обладнання відноситься до категорії небезпечних. Фахівці ПрАТ “Тернопільміськгазу” допоможуть якісно та грамотно провести технічне обслуговування таких приладів.
Процедура огляду газової системи полягає в наступному:
– Візуальний огляд газової системи – фахівець візуально оцінює технічний стан газової плити/газової варильної поверхні, перевіряє наявність газового лічильника та вільний доступ до вентиля на газовій трубі.
– Перевірка герметичності з’єднань – на місцях з’єднань газових труб наноситься спеціальний засіб або мильний розчин для перевірки герметичності та відсутності витоку газу.
– Перевірка працездатності вентиля затвора – вентиль перекривається і відкривається конфорки, подача газу на них не повинна відбуватися.
– Перевіряється працездатність камфорок – по черзі розпалюються всі камфорки на варильній поверхні та перевіряється їх горіння, якщо необхідно може надаватися додаткова послуга чищення пальників та форсунок від нагару.
– На завершення перевірки фахівець ПрАТ “Тернопільміськгазу” надає акт виконаних робіт.
Пам’ятайте, що відповідальність за технічний стан газового обладнання несе власник житла або його орендар.