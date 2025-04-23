Жителі Тернопільщини задекларували 129 одиниць зброї

Знайдену чи здобуту як трофей необліковану зброю потрібно задекларувати. Про це нагадують працівники сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області. Адже володіння зброєю має бути узаконене, інакше – кримінальна відповідальність.

Від початку проведення кампанії з декларування зброї жителі Тернопільської області задекларували 129 одиниць зброї: 20 автоматів, 3 пістолети, 25 нарізних карабінів, 1 комбіновану зброю, 80 гладкоствольних рушниць та понад 15 тисяч набоїв до них.

Зі слів начальника сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степана Джинджиристого, добровільне декларування зброї звільняє від кримінальної відповідальності та надає право законно залишити її у себе.

Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна за адресами:

• Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30;

• Відділ поліції №1 (м. Бережани) (вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

• Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-28;

• Чортківське районне управління поліції (м.Чортків, вул.Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.