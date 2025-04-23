Сергій Надал передав військовим квадрокоптери та обладнання до них на понад 680 тис. грн

22 квітня, у третій день Великодніх свят, міський голова Тернополя Сергій Надал передав техніку та обладнання для бійців 67-ої окремої механізованої бригади, яке потрібне для виконання бойових завдань.

Зокрема, передано:

5 квадрокоптерів DJI Mavic 3 на загальну суму 420 000 грн;

40 акумуляторів DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery – 246 000 грн;

15 універсальних систем скидання для DJI Mavic 3 – 21 750 грн.

«Дрони – це те, без чого сьогодні неможлива сучасна війна. Сьогодні ці «бойові пташки» та системи скидування передаємо для потреб наших військових, які доблесно захищають незалежність України на передовій. Нехай ця техніка допомагає їм у виконанні бойових завдань, береже життя і здоров’я та допомагає нищити окупанта», – наголосив Сергій Надал.