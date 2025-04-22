Тернопільські поліцейські забезпечили правопорядок під час Великодня: суттєвих порушень не зафіксовано

До охорони громадського порядку на території області було залучено майже 700 правоохоронців.

За даними управління превентивної діяльності обласної поліції, Великдень на Тернопільщині минув спокійно — без суттєвих порушень публічного порядку та надзвичайних подій. Богослужіння проводилися з дотриманням вимог комендантської години.

У неділю, 20 квітня, на спецлінію «102» надійшло 560 повідомлень і заяв від жителів області. Більшість із них стосувалися нанесення тілесних ушкоджень, побутових конфліктів та дрібного хуліганства.

Упродовж 19–20 квітня поліцейські виявили та задокументували 320 адміністративних правопорушень, більшість із яких — у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, складено 11 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

Правоохоронці продовжують працювати у посиленому режимі та стежити за дотриманням правопорядку в області.