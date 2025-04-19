Розпочались перевірки закладів з оздоровлення та відпочинку дітей на Тернопільщині

У Тернопільській області розпочались візити у дитячі оздоровчі заклади.

Проводять їх з метою створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку та підготовки до проведення тендерних закупівель послуг з оздоровлення та відпочинку дітей області. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Тернопільської ОДА.

Представники департаменту відвідали Колективний міжгосподарський стаціонарний оздоровчий заклад «Промінь», що знаходиться у селі Долина Тернопільського району та Дочірнє підприємство – оздоровчий комплекс «Лісовий» Тернопільського обласного закритого акціонерного товариства по туризму та екскурсіях «Тернопільтурист» у селі Скоморохи Чортківського району.

Зокрема оглянули територію, де розміщені заклади та наявні у них захисні споруди.