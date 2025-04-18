Тернопільські заклади долучилися до благодійної акції «Я вірю в ЗСУ»

ДНЗ «Тернопільський центр професійно-технічної освіти» і Тернопільська музична школа №1 імені Василя Барвінського долучилися до благодійної акції «Я вірю в ЗСУ», ініційованої Тернопільською міською радою.

Колективи обох закладів відгукнулися на збір до Великодня для ЗСУ і сформували великодні подарункові набори, які будуть передані в підрозділи, де служать тернополяни.

Нагадаємо, що акція «Я вірю в ЗСУ» триватиме до 18 квітня 2025 року. Долучитися може кожен, принісши найрізноманітніші смаколики – продукти тривалого зберігання. Подарунки військовим необхідно приносити з 12:00 до 18:00 год до будиночка КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя», що розташований на Театральному майдані.