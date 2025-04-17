Виконавчий комітет Тернополя спрямував для захисників обладнання на суму понад 3,5 млн грн

Тернопільська міська рада передасть на баланс військових частин матеріальні цінності на загальну суму 3 515 629,6 гривень. Відповідне рішення ухвалено 15 квітня на засіданні виконавчого комітету.

Зокрема, з балансу Тернопільської міської ради на баланс військових частин буде передано:

наземний роботизований комплекс «Мураха» в кількості один комплект на загальну вартість 1 160 000 грн;

квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro в кількості чотири шт. на загальну вартість 275 198,80 грн.

квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro в кількості три шт. на загальну вартість 206 399,10 грн.

квадроцикл Aodes PATHCROSS 1000-L, сірий на загальну вартість 464 100 грн. та квадроцикли Aodes PATHCROSS 1000-L, зелені в кількості дві шт. на загальну вартість 928200 грн.

плати ініціації 2 «ICARUS Standalone IS.01.24» в кількості 42 шт. на загальну вартість 37 331,70 грн.

квадрокоптери FPV-типу дрони «Dart Bee «7» 2.5W в кількості 50 шт. на загальну вартість 444 400грн.

Ознайомитися із Реєстром переданої допомоги можна за посиланням.