Жителька Скалатської громади втратила понад 70 тисяч гривень через фальшиву пропозицію «єДопомоги»: поліцейські розслідують злочин

Потерпілій в месенджер невідома особа надіслала повідомлення про можливість отримання виплат, що надаються державою під час війни. Для отримання коштів потрібно було перейти за посиланням та вказати особисті дані а також реквізити банківської картки.

Спочатку жінка нічого не запідозрила, гадаючи, що це стандартна процедура для отримання матеріальної допомоги. Проте, коли з картки було знято понад 70 тисяч гривень, зрозуміла, що потрапила на гачок аферистів та звернулася до правоохоронців. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі працівники поліції встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обачними. Ні в якому разі не надавайте особисту інформацію та реквізити банківських карток невідомим, навіть, якщо вони представляються працівниками офіційних організацій або державних установ. Пам’ятайте, що такі структури ніколи не запитують конфіденційні дані через телефонні дзвінки.

У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800) 50-51-70.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/zhytelka-skalatskoi-hromady-vtratyla-ponad-70-tysiach-hryven-cherez-falshyvu-propozytsiiu-iedopomohy-politseiski-rozsliduiut-zlochyn