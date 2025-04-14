У Зарваниці відбулася Проща родин загиблих Героїв

Цими вихідними у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася особлива духовна подія – Проща родин загиблих Героїв-захисників, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність з російськими окупантами. Рідні загиблих захисників зібралися у святому місці, щоб у молитві підтримати одне одного й віддати шану тим, хто віддав найцінніше – своє життя за Україну.

Учасники прощі взяли участь у Божественній Літургії, приступили до Святої Тайни Сповіді та прийняли Святе Причастя. Також разом молилися Хресною дорогою, згадуючи Героїв та молились за всіх воїнів, поранених і полонених, за цивільне населення, дітей, медиків, рятувальників і волонтерів.

«Всі ми по-особливому готуємось до Великодня. Готуємо наше місто, помешкання, готуємо наші душі та серця. І доброю традицією є напередодні Великодня брати участь у різних молитовних заходах. Тому цього року вкотре ми допомогли організувати прощу до Зарваниці для родин наших загиблих Героїв. Зокрема, забезпечили транспорт і харчування, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Дякуємо Митрополиту Теодору, Владиці Василію Семенюку за організацію прощі та, що особисто очолив прощу. Дякуємо усім, хто долучився. Наш обов’язок як громади допомагати тим сім’ям і родинам. Їхні діти, чоловіки віддали найдорожче – своє життя за всіх нас», – зазначив міський голова Сергій Надал.