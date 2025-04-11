Тернопільська міська рада розпочала закупівлю FPV-дронів «Хижак» на суму понад 1,2 млн грн

Тернопільська міська рада продовжує працювати над тим, щоб підтримувати наших захисників у всіх можливих напрямах, зокрема шляхом забезпечення високотехнологічними засобами спостереження та вогневого ураження.

Цими днями Тернопільська міська рада оголосила процедуру закупівлі шести комплектів безпілотних літальних апаратів FPV-дронів на оптоволокні «Хижак» або еквівалент, загальною вартістю 1 230 000 гривень. Ознайомитись із закупівлею можна тут.

Закупівля здійснюється в рамках посилення обороноздатності та підтримки підрозділів, які захищають Україну, шляхом передачі сучасного технічного оснащення. FPV-дрони подібного класу використовуються для точкових ударів, розвідки та виконання спеціалізованих бойових завдань.