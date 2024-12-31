Передноворічний “подарунок” для шахраїв: жінка надала невідомим доступ до своїх карток

Понад 84 тисячі гривень втратила за кілька хвилин жителька селища Вишнівець. Усі гроші пішли на рахунки аферистів. За допомогою вона звернулася до працівників Лановецького відділення поліції.

За словами потерпілої, до неї 30 грудня близько 19:30 зателефонував невідомий, представився працівником банку та попередив про ймовірний злам її електронного гаманця. Жінка повірила додзвонювачу і без жодних вагань погодилася одразу убезпечити свої гроші, виконуючи усі вказівки “банківського фахівця”.

Таким чином під час розмови вона повідомила невідомому усі свої дані, назвала коди та цифри з СМС-повідомлень. І за кілька хвилин з її банківських карток чотирма транзакціями на сторонні рахунки списалися гроші.

Коли жінка зрозуміла, що спілкувалася із шахраєм, одразу зателефонувала до поліції. Правоохоронці перевіряють і номери телефонів, і рахунки, на які переказувалися гроші. Триває перевірка.

Поліцейські нагадують, що повідомляти персональні дані (пін-код, номер картки, логін і пароль, cvv-код) третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку заборонено. Представники фінустанов ніколи не перевіряють ваші персональні дані. Не розголошуйте коди, які приходять на ваш мобільний номер, і не набирайте на телефоні невідомі комбінації цифр.

Зверніться до поліції, розкажіть про осіб, які цікавляться вашими картками, та надайте їх контакти.