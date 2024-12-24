Тернополянин задекларував трофейну зброю, знайдену в зоні ведення бойових дій

Мисливську рушницю під час ведення бойових дій знайшов військовослужбовець – уродженець Тернополя. Чоловік припускає, що цією рушницею росіяни збивали українські дрони та відбивалися від українських захисників.

Аби зброя знову не опинилася у ворожих руках, він її забрав собі, як трофейну.

“Взнав, що її можна здати, задекларувати й після цього далі використовувати. Ми її використовуємо в зоні бойових дій для збиття дронів, особливо FPV. Після закінчення воєнного стану її можна буде переоформити на себе і використовувати”.

25 листопада 2024 року набув чинності закон про декларування вогнепальної зброї. Декларуванню підлягають як мисливська, так і стрілецька зброя, включаючи бойові пістолети, автомати та боєприпаси до них. Аби у майбутньому не мати проблем із законом чоловік, приїхавши у відпустку додому, оформив усі необхідні документи.

“Дану зброю ми перевірили по базах поліції та встановили, що вона не була предметом вчинення кримінальних правопорушень чи злочинних дій і ми її задекларували на даного громадянина”, – розповіла начальник сектору контролю за обігом зброї Тернопільського районного управління поліції Світлана Марків.

Тернополянин каже, що на декларування мисливської гладкоствольної зброї та оформлення документів він витратив близько 15 хвилин власного часу.

“Звісно, краще зареєструвати та спати спокійно, щоб не було ніякої відповідальності адміністративної чи кримінальної за зберігання. У цивілізованій державі має бути все цивілізовано та законно. Приносьте та реєструйте. Нічого страшного тут нема”, – радить військовослужбовець.

Після завершення воєнного стану тернополянин матиме 90 днів, аби узаконити дану зброю або здати її в органи поліції.