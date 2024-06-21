Роті поліції особливого призначення «Тернопіль» виповнилося 10 років

Десяту річницю з початку свого формування відзначила рота патрульної служби поліції особливого призначення “Тернопіль”.

З нагоди ювілею та за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко та перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук вручили бійцям медалі “Добровольчого батальйону особливого призначення “Тернопіль”.

Нагороду капітана поліції Сергія Рудого, який загинув при виконанні службових обов’язків, отримала його донька.

Перший загін добровольців створили у 2014 році, коли розпочалася війна на сході нашої держави. До його складу увійшли колишні військовослужбовці, пенсіонери органів внутрішніх справ, жителі області.

За плечима бійців десятки ротацій в зону бойових дій. Сьогодні спецпризначенці сумлінно несуть службу та дають гідну відсіч російському агресору в найгарячіших точках нашої держави.