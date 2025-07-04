Дорожньо-транспортну пригоду, в якій загинув чоловік, розслідують слідчі поліції Тернопільщини

Інформацію про автомобіль в річці надійшов на спецлінію поліції близько опівночі. Додзвонювачка повідомила, що у результаті дорожньо-транспортної пригоди її чоловік, який керував автомобілем, з’їхав в озеро.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та бригада швидкої.

У ході перевірки стало відомо, що 4 липня 49-річний житель Кременця, керуючи автомобілем Opel Astra, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та перекинувся, опинившись у ставі “Королівський”. Аварія трапилася в селі Іква.

Працівники ДСНС витягнули транспортний засіб з води, але врятувати водія медикам не вдалося. За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері ДТП відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.