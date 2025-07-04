Оперативники поліції викрили двох гастролерів, причетних до серії крадіжок із магазинів у Тернополі

Фігуранти викрали товар із різних торгових закладів на загальну суму понад 100 тисяч гривень. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

За один день до Тернопільського районного управління поліції надійшло кілька схожих повідомлень про крадіжки товарів у мережевих торгових закладах. Невідомі особи переважно виносили одяг повз касу.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили осіб, причетних до вчинення злочинів. Це — двоє співмешканців: 54-річний мешканець міста Києва та 36-річна жителька Сумщини.

Поліцейські довели їх причетність до шести фактів крадіжок. Фігуранти не вперше потрапляють у поле зору правоохоронців — обоє неодноразово судимі за майнові злочини.

За фактами крадіжок із магазинів у Тернополі слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам та обрання їм запобіжного заходу.

